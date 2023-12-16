«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» по количеству потерянных очков

16 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Он прошёл на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Матч завершился со счётом 2:2.

Таким образом, «Манчестер Сити» за 17 туров чемпионата Англии заработал 34 очка — он занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отметим, что отставание «горожан» от лидера турнира, коим является «Ливерпуль», сократилось до трёх очков. Но у красных ещё одна игра в запасе. Поэтому по потерянным очкам «Манчестер Сити» отстаёт от «мерсисайдцев» на шесть.

Напомним, завтра, 17 декабря, «Ливерпуль» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.