Ян Облак: нельзя бороться за победу в Ла Лиге, побеждая только дома

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о поражении своей команды в матче с «Атлетиком» из Бильбао (0:2) в 17-м туре испанской Ла Лиги.

«У нас не может быть раздвоения личности. Нельзя отлично играть дома, и ужасно смотреться на выезде. Если подобное будет продолжаться, мы не сможем бороться за победу в Ла Лиге», — приводит слова Облака AS.

На данный момент «Атлетико» занимает четвёртое место в чемпионате, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков. «Матрасники» проиграли в трёх последних выездных матчах. Все четыре поражения в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Атлетико» потерпел именно в гостевых играх.

Свой следующий матч в Ла Лиге «Атлетико» проведёт во вторник, 19 декабря. Команда Симеоне на домашней арене встретится с «Хетафе». Начало игры — в 23:30 мск.