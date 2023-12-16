Источник: игрок «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в «Интер»

Защитник немецкой «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в итальянский «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бельгийский игрок рассматривается одним из вариантов для замены Хуана Куадрадо, который в начале сезона получил воспаления ахиллового сухожилия и не может набрать игровую форму.

Контракт Мёнье с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2024 года, однако немецкий клуб может расторгнуть соглашение уже зимой, что позволит перейти футболисту в «Интер» бесплатно.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за немцев всего четыре матча во всех турнирах, где провёл на поле всего 238 минут и голевыми действиями не отметился.

Куадрадо же принял участие в девяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами и при этом пробыл на футбольном поле всего 261 минуту.