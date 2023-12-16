Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: игрок «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в «Интер»

Источник: игрок «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в «Интер»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник немецкой «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в итальянский «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Бельгийский игрок рассматривается одним из вариантов для замены Хуана Куадрадо, который в начале сезона получил воспаления ахиллового сухожилия и не может набрать игровую форму.

Контракт Мёнье с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2024 года, однако немецкий клуб может расторгнуть соглашение уже зимой, что позволит перейти футболисту в «Интер» бесплатно.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл за немцев всего четыре матча во всех турнирах, где провёл на поле всего 238 минут и голевыми действиями не отметился.

Куадрадо же принял участие в девяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами и при этом пробыл на футбольном поле всего 261 минуту.

Материалы по теме
Спортдиректор «Интера»: в отличие от других, мы осознаём нашу силу, но остаёмся скромными
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android