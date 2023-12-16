«Севилья» уволила тренера менее чем через два месяца после назначения

«Севилья» отправила в отставку уругвайского тренера команды Диего Алонсо. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Таким образом, Алонсо руководил андалусийцами на протяжении менее двух месяцев.

Для 48-летнего специалиста этот опыт работы был первым в качестве наставника европейской команды. Ранее Алонсо тренировал сборную Уругвая, которую он покинул после того, как команда не вышла из группы на ЧМ-2022. До того он руководил «Интер Майами», мексиканскими «Монтерреем» и «Пачукой», парагвайскими «Олимпией» и «Гуарани», а также уругвайским «Пеньяролем».

Напомним, Алонсо возглавил андалусийцев 8 октября, после ухода с поста Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2022/2023. На данный момент «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 16 очков после 13 туров. Команда заняла четвёртое место в группе Лиги чемпионов, завершив тем самым свою еврокубковую кампанию в текущем сезоне.