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В Испании ограбили дом игрока «Спартака» Бальде, его мать находилась в заложниках

В Испании ограбили дом игрока «Спартака» Бальде, его мать находилась в заложниках
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Дом игрока «Спартака» Кейта Бальде, выступающего на правах аренды за испанский «Эспаньол», был ограблен в каталонском Ареньс-де-Мар. Об этом информирует издание LA Vie Senegalaise.

Сообщается, что это произошло, когда в доме находилась лишь мать Бальде. Трое неизвестных мужчин ворвались в жилое помещение, взяли в заложники женщину и заперли её в комнате. Преступники собрали почти все драгоценные вещи и скрылись. Мать футболиста сумела выбраться из комнаты и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас по данному делу идёт разбирательство.

Напомним, Кейта Бальде принадлежит московскому «Спартаку». Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2025 гола. В минувшее трансферное окно нападающий на правах аренды перешёл в «Эспаньол». В текущем сезоне сенегальский игрок принял участие в девяти матчах второго по силе дивизиона Испании. Он не отличился результативными действиями.

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