В ЦСКА похвалили Рошу: мощный. Стабильный. Неуступчивый

В московском ЦСКА похвалили бразильского защитника команды Виллиана Рошу за игру в первой части сезона-2023/2024.

«Виллиан Роша. Мощный. Стабильный. Неуступчивый», — сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, ранее появилась информация, что бразильский футболист сыграл свадьбу вместе со своей женой Челли Коэльо.

Роша является воспитанником «Фламенго». Затем перебрался в «Гремио», где выступал за вторую команду. После Бразилии Виллиан отправился в Португалию в «Кова-Пиедади» летом 2017-го, а уже через два года перебрался в «Портиноменсе» в качестве свободного агента.

Осенью 2022 года Виллиан перешёл в стан армейцев, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. Вместе с командой он взял серебро МИР РПЛ, а также выиграл Фонбет Кубок России.