В Саудовской Аравии высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе

Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало высказался о возможности перехода в чемпионат нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, что он хочет сделать. Наша позиция очень ясна. Все игроки этого уровня знают, где мы находимся. Если у Мбаппе есть какая-либо возможность или интерес быть частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не можем отказаться от такой возможности. Он игрок, которого я люблю», — приводит слова Эменало Marca.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 20 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав две результативные передачи.

Материалы по теме «Реал» установил дедлайн для Мбаппе по решению о переходе

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ