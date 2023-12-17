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Ташуев: «Факел» может своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров

Ташуев: «Факел» может своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о том, что в стартовом составе его команды зачастую выходят 11 россиян.

«Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности «Факела». Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего — ничья. За ЦСКА — семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки», — приводит слова Ташуева «Спорт-экспресс».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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