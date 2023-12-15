ЭСК: арбитр Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Динамо» с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара на 78-й минуте матча с «Факелом» (1:1).

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча.

Футболист «Динамо» №3 Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» №18 Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил.

Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства:

– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;

– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.

В попытке занять более выгодную позицию перед нападающим футболист «Динамо» допускает контакт своей правой руки с лицом соперника.

Это движение признано комиссией наказуемым, так как оно было неестественным для данного единоборства:

– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;

– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.

Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти.

VAR проверил ситуацию, относящуюся к протоколу, и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.