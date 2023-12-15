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ЭСК: арбитр Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»

ЭСК: арбитр Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Динамо» с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара на 78-й минуте матча с «Факелом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 29'     1:1 Максимов – 79'    

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 78-й минуте матча.

Футболист «Динамо» №3 Фабиан Бальбуэна и игрок команды «Факел» №18 Андрей Мендель изначально используют свои руки для выбора позиции и единоборства без нарушения правил.

Комиссия посчитала, что у судьи были основания для назначения пенальти, так как движение руки было неестественным для данного единоборства:
– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;
– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.

В попытке занять более выгодную позицию перед нападающим футболист «Динамо» допускает контакт своей правой руки с лицом соперника.

Это движение признано комиссией наказуемым, так как оно было неестественным для данного единоборства:
– рука игрока «Динамо» была расположена высоко;
– толчок соперника в лицо, по мнению судьи, был совершён со значительной интенсивностью.

Судья находился в хорошей позиции, правильно оценил интенсивность этого движения и верно назначил пенальти.

VAR проверил ситуацию, относящуюся к протоколу, и правильно не вмешивался в данную игровую ситуацию», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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