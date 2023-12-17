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Игрок «Факела» не согласился со своей стоимостью в € 400 тыс. и оценил себя в € 1 млн

Игрок «Факела» не согласился со своей стоимостью в € 400 тыс. и оценил себя в € 1 млн
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32-летний защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль отреагировал на то, что авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 400 тыс.

«Моя текущая стоимость на Transfermarkt — € 400 тыс.? Вообще бы не стал на этот портал равняться. Не знаю. Кажется, больше должна быть. Сколько? Пусть будет € 1 млн», — сказал Магаль в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Руслан Магаль принял участие в 22 матчах за «Факел» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт с воронежским клубом рассчитан 30 июня 2024 года. Он стал футболистом «Факела», когда пришёл туда в июле 2021 года в статусе свободного агента. До этого он выступал за московское «Торпедо».

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