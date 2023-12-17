Игрок «Факела» Максимов: претензии к полю? У других команд газоны тоже не идеальны

Нападающий «Факела» Максим Максимов не считает целесообразным связывать уровень игры команд в матчах с качеством футбольного поля.

«Претензии к полю? Оно для всех одинаково. Сильно гнобить его я бы не стал. Не сказать, что и у других команд идеальные газоны. А в -7 градусов играть будет в любом случае не очень комфортно. А насчёт поля… Например, в игре со «Спартаком» оно так же было для обеих команд одинаковым, поэтому мы играли в равных условиях», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, за час до минувшего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и московское «Динамо», температура воздуха составляла -7 градусов. Несмотря на это, игра состоялась и завершилась со счётом 1:1.