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«Арсенал» — «Брайтон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Арсенал» — «Брайтон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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В матче 17-го тура английской Премьер-Лиги встретятся «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Арсенал» на выезде победил «Брайтон» со счётом 4:2, а во втором круге дома проиграл — 0:3.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 16 матчей. «Брайтон» находится на восьмой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (37).

Турнирная таблица АПЛ
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