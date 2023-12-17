Игрок «Бохума» съел шоколадную монету, брошенную фанатами клуба в качестве акции протеста

Во время минувшего матча 16-го тура чемпионата Германии между «Бохумом» и «Унионом» (3:0) нападающий хозяев Такума Асано съел одну из шоколадных монеток, которые болельщики клуба бросили на футбольное поле в знак протеста, связанного с коммерческим решением Немецкого футбольного союза (DFB).

Фото: Официальный аккаунт Deep Thought в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт Deep Thought в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт Deep Thought в соцсети Х (ранее Twitter)

После этого эпизода на 50-й минуте Асано забил гол, таким образом открыв счёт в матче.

Напомним, DFB намерен продать часть прав на будущие телевизионные трансляции матчей первой и второй Бундеслиги частным инвестиционным компаниям. За это решение проголосовало большинство руководителей клубов из этих лиг. Однако фанаты считают, что голосование проходило ненадлежащем образом, а также опасаются, что теперь лиги будут больше уделять внимания маркетинговой составляющей, а не работе с болельщиками.