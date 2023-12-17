Инфантино рассказал о своей роли в возвращении женщин на футбольные стадионы в Иране

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что он гордится тем, что смог повлиять на допуск женщин на стадионы в Иране.

«У меня была встреча с Хасаном Рухани, президентом Ирана, на которой я спросил его: «Почему вы не пускаете женщин на футбольные стадионы?» После этого вопроса было 30 секунд тишины, а затем он ответил: «Религиозные люди в нашей стране придерживаются несколько консервативных взглядов». На что я ответил ему: «Что ж, если кто-то и может это изменить, так это вы».

Спустя шесть месяцев после этого разговора иранский клуб играл в финале Лиги чемпионов Азии. Мне позвонили и сказали, что на стадион пустят 10 женщин. Я уточнил, не шутят ли они надо мной, и добавил, что их должно быть не менее тысячи. В итоге их было даже больше тысячи, и я пошёл на матч и начал делать селфи с женщинами на трибунах. В тот момент плакали все: женщины, мужчины и я. И вот уже два года женщины могут посещать иранские стадионы. Знаю, что с тех пор в стране произошли серьёзные события, но нельзя сдаваться», — приводит слова Инфантино Relevo.

Напомним, до Исламской революции 1979 года иранские женщины могли свободно смотреть матчи на стадионе. Однако после неё им было запрещено смотреть на стадионе соревнования, в которых участвуют мужчины.