«Реал Сосьедад» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 17 декабря, состоится встреча 17-го тура испанской Примеры между «Реал Сосьедадом», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и «Бетисом». Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне в рамках Примеры команды встречались дважды. В первом круге команда из Севильи одержала победу со счётом 2:0. Во втором круге «Бетис» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью — 0:0.

В данный момент «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 29 очков в 16 проведённых матчах. «Бетис» располагается на седьмой позиции с 26 очками после аналогичного количества встреч.