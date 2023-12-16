«Реал Сосьедад» — «Бетис». Арсен Захарян совершенствуется

Россиянин всё чаще получает игровое время. Работа Альгуасиля с новичками похвальна.

17 декабря состоится матч 17-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Бетис». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.73. Успех зелёно-белых оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Бетис» 17 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Бетис» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Бетис» (17.12.2023)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 16 туров Примеры. 17 декабря состоятся четыре встречи 17-го тура чемпионата Испании. В одной из них на стадионе «Реале Арена» в городе Сан Себастьян местный «Реал Сосьедад» примет «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

В последних семи турах в чемпионате Испании бело-голубые уступили только «Барселоне» (0:1), причём очень обидно. Местами они смотрелись на порядок лучше, чем каталонцы. Также клуб из Сан-Себастьяна сыграл вничью с «Райо Вальекано» (2:2) и «Осасуной» (1:1). В обоих случаях он потерял очки на выезде.

Победили подопечные Иманола Альгуасиля «Мальорку» (1:0), «Альмерию» (3:1), «Севилью» (2:1) и «Вильярреал» (3:0). Таким образом, они расположились на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от занимающей четвёртое место «Барселоны» составляет пять очков. Не исключено, что по итогам сезона команда финиширует в топ-4.

В плей-офф Лиги чемпионов бело-голубые вышли с первого места. Они набрали столько же очков, сколько финалист минувшего розыгрыша турнира — «Интер», но обошли «нерадзурри» за счёт лучших дополнительных показателей. «Реал Сосьедад» три раза сыграл вничью и одержал столько же побед.

Благодаря стараниям Альгуасиля постепенно у команды из Сан-Себастьяна становятся всё лучше рисунок игры и глубина состава. Не лучшим образом начавшие сезон футболисты, в частности бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, постепенно осваиваются и начинают приносить команде пользу.

Альгуасиль выделил много игрового времени россиянину во встречах с «Вильярреалом» и «Интером» (0:0). В первой игре Захарян записал на свой счёт голевую передачу. Во второй запомнился только полученной жёлтой карточкой. Впрочем, бело-голубым главное было не проиграть «нерадзурри», и с этой задачей они справились великолепно.

«Бетис» не проигрывает в чемпионате Испании уже 11 матчей кряду. Однако бо́льшая часть этих встреч ознаменовалась ничейными результатами. Обыграли зелёно-белые «Валенсию» (3:0), «Осасуну» (2:1), «Мальорку» (2:0) и «Лас-Пальмас» (1:0). Примечательно, что все победы они одержали на домашнем стадионе.

Кроме того, «бетикос» не лучшим образом выступили в Лиге Европы. Они победили только пражскую «Спарту» (2:1) и «Арис» из Лимасола (1:0 и 4:1). Уступили зелёно-белые «Рейнджерс» (0:1 и 2:3) и «Спарте» (0:1). В результате они заняли лишь третье место в группе и отправились в Лигу конференций.

И всё это несмотря на старания звёздного атакующего полузащитника Иско, ранее выступавшего за мадридский «Реал». 31-летний футболист присоединился к «Бетису» летом и с ходу стал основообразующим игроком. Он принял участие в 22 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Статистика не лучшая, но она не отражает в полной мере вклад Иско в игру зелёно-белых. У подопечных Мануэля Пеллегрини в принципе не лучшим образом обстоят дела с результативностью. В 16 турах в чемпионате Испании они забили лишь 19 мячей, но и пропустили немного — 17.

У «Реала Сосьедад» тоже полный порядок в защите. В 16 встречах в первенстве он пропустил только 18 мячей, а забил 28. Поставить на то, что клуб из Сан-Себастьяна не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

На стадионе «Реале Арена» в этом сезоне бело-голубые потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. «Бетикос» тоже здорово выступают дома, но вот с выездами у них наблюдаются большие проблемы. Только в одной из восьми игр в качестве гостей в Ла Лиге они одержали победу.

Причём было это ещё в матче 1-го тура первенства с «Вильярреалом» (2:1), к которому не все футболисты подходили в хорошем тонусе. В этих восьми встречах зелёно-белые забили только восемь мячей, а пропустили 14.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Бетис» 17 декабря 2023 года

То, что встреча состоится в Сан-Себастьяне, даёт огромное преимущество «Реалу Сосьедад». На домашней арене бело-голубые выступают особенно здорово. Думается, они как минимум не проиграют «Бетису», испытывающему большие проблемы с выездами. Большого количества забитых мячей не ждём. У обеих команд очень крепкая оборона. Скорее всего, матч закончится ничьей или минимальной победой хозяев.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.