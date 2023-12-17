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Арендованный у «Спартака» игрок «Эспаньола» Кейта Бальде раскритиковал игру своей команды

Арендованный у «Спартака» игрок «Эспаньола» Кейта Бальде раскритиковал игру своей команды
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в испанском «Эспаньоле», подверг критике свою команду после минувшего матча второго дивизиона Испании с «Андоррой» (1:1).

«В подобной ситуации мы должны побольше работать и поменьше говорить. Такая команда, как наша, должна лучше проявлять себя. Мы обязаны уважать футболку, которую носим. Для болельщиков мы должны быть всегда на высоте, независимо от того, играем ли мы дома или в гостях. Это ровно то, чего заслуживает клуб, эмблему которого мы носим», — приводит слова Бальде Mundo Deportivo.

Напомним, после 20 туров Сегунды «Эспаньол» набрал 33 очка и на текущий момент занимает четвёртое место в чемпионате.

В нынешнем сезоне Бальде сыграл в 11 матчах за испанскую команду во всех турнирах, в которых не отметился голами.

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