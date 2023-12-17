Ларин: регресса у Пиняева точно нет, а скептическое отношение началось ещё с 14 лет

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о воспитаннике клуба Сергее Пиняеве, который выступает за московский «Локомотив».

«Пиняев не оправдывает чьих-то ожиданий? Был один известный футболист, который сказал: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Если люди сами задали себе какую-то планку и хотят требовать её сразу от футболиста, то это неправильно.

Пиняеву только исполнилось 19 лет, у него ещё всё впереди. Никакого регресса точно нет — всё плавно развивается. А скептическое отношение к Сергею началось ещё с 14-летнего возраста», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Сергей Пиняев провёл 18 матчей, в которых забил два мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России.