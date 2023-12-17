«Я должен был стать первым». Беллингем — о долгожданной награде Golden Boy

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что он расстраивался из-за того, что до 2023 года ему не удавалось завоевать награду лучшему молодому игроку года (Golden Boy).

«Последние пару лет я был разочарован, ведь я дважды финишировал вторым в голосовании на награду Golden Boy! Того уровня игры, который я показывал, было недостаточно, поэтому я пытался быть лучше. Я должен был стать первым», — приводит слова Беллингема Telefoot.

Напомним, Беллингем был признан лучшим молодым футболистом по итогу 2023 года в начале текущего декабря. Англичанин опередил в голосовании полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу и хавбека «Лейпцига» Хави Симонса.

В 2022 году награду Golden Boy получил игрок «Барселоны» Гави. В 2021 году её обладателем стал Педри, также являющийся футболистом сине-гранатовых.