«Милан» разгромил «Монцу» в матче 16-го тура Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Монца». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно. «Милан» одержал победу со счётом 3:0.
На третьей минуте отличился полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс с передачи Кристиана Пулишича. На 41-й минуте второй мяч «Милана» забил защитник Ян-Карло Шимич. Ему ассистировал Рафаэл Леау. На 76-й минуте Ноа Окафор довёл счёт до крупного — 3:0.
«Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 16 матчей. «Монца» находится на 11-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (38).
- 17 декабря 2023
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