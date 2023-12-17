Тетрадзе: есть огромное желание тренировать в России, но предложения неинтересные

Бывший футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе заявил, что хотел бы тренировать в России.

«В нашей тренерской работе часто есть режим ожидания, сейчас у меня такой. У меня есть огромное желание поработать в России. Были слухи про «Аланию», но мне никто не звонил. Всё это так и осталось на уровне слухов. Предложения есть, но неинтересные. Работать ради работы не хочется. Если браться за дело, то нужно добиваться каких-то результатов, чтобы у команды была перспектива», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тетрадзе в России, кроме «Динамо», выступал за «Спартак» Владикавказ, «Анжи» и «Крылья Советов», также играл за итальянскую «Рому» и греческий ПАОК. Потом в качестве тренера был в «Анжи», «Волге НН», «Химках», «Енисее», казахстанских «Жетысу» и «Тоболе», а также в грузинском «Сабуртало».