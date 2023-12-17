«Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии, обыграв «Абердин»

В матче финала Кубка Шотландии встречались «Рейнджерс» из Глазго и «Абердин». Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил Джеймс Тавернье на 76-й минуте после передачи Борна Баришича.

При этом на 90+7-й минуте произошла стычка игроков, из-за которой по двое игроков команд получили жёлтые карточки: Баришич и Леон Балогун (оба — «Рейнджерс»), а также Слободан Рубежич и Боян Миовски (оба — «Абердин»).

При этом «Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии уже в 35-й раз, «Абердин» же завоёвывал этот трофей семь раз, однако все эти победы были достигнуты ещё в ХХ веке.