«Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии, обыграв «Абердин»
Поделиться
В матче финала Кубка Шотландии встречались «Рейнджерс» из Глазго и «Абердин». Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил Джеймс Тавернье на 76-й минуте после передачи Борна Баришича.
При этом на 90+7-й минуте произошла стычка игроков, из-за которой по двое игроков команд получили жёлтые карточки: Баришич и Леон Балогун (оба — «Рейнджерс»), а также Слободан Рубежич и Боян Миовски (оба — «Абердин»).
При этом «Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии уже в 35-й раз, «Абердин» же завоёвывал этот трофей семь раз, однако все эти победы были достигнуты ещё в ХХ веке.
Комментарии
- 17 декабря 2023
-
21:28
-
21:28
-
21:24
-
21:21
-
21:18
-
21:12
-
21:04
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:38
-
20:37
-
20:33
-
20:18
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:37
-
19:33
-
19:22
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:39
-
18:37
Партнерский контент