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«Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии, обыграв «Абердин»

«Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии, обыграв «Абердин»
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В матче финала Кубка Шотландии встречались «Рейнджерс» из Глазго и «Абердин». Команды играли на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил Джеймс Тавернье на 76-й минуте после передачи Борна Баришича.

При этом на 90+7-й минуте произошла стычка игроков, из-за которой по двое игроков команд получили жёлтые карточки: Баришич и Леон Балогун (оба — «Рейнджерс»), а также Слободан Рубежич и Боян Миовски (оба — «Абердин»).

При этом «Рейнджерс» выиграл Кубок Шотландии уже в 35-й раз, «Абердин» же завоёвывал этот трофей семь раз, однако все эти победы были достигнуты ещё в ХХ веке.

Шотландия - Кубок лиги . Финал
17 декабря 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Окончен
1 : 0
Абердин
Абердин
1:0 Тавернье – 76'    
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