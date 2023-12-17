Данил Круговой ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своём будущем в команде, ответив на вопрос, рассматривает ли он вариант ухода из санкт-петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Говорил, что пока отказался от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли новое предложение? Без комментариев.

Мало игровых минут. Рассматриваю ли вариант уйти этой зимой из «Зенита»? У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

Хочу ли остаться в клубе? Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня (улыбается)? Ждите новости, Александр Иванович Медведев (председатель правления «Зенита». — Прим. «Чемпионата») вам всё расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Данил Круговой провёл 12 матчей в составе «Зенита», в которых отметился одной результативной передачей.