Круговой: у Аршавина был дикий талант. Согласен, что такие рождаются раз в 50 лет

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал слова экс-нападающего сине-бело-голубых и сборной России Андрея Аршавина о том, что такие игроки, как он рождаются раз в десятки лет.

«Согласен ли с высказыванием Андрея Аршавина, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет? Согласен. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Ранее 42-летний экс-нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что такие футболисты, как он, рождаются не каждые 10-20 лет, а раз лет в 50. Аршавин является единственным российским игроком в XXI веке, который номинировался на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч», в 2008 году заняв в итоговом голосовании шестое место.