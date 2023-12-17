«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: украинец Лунин в старте «сливочных» на матч Ла Лиги

Сегодня, 17 декабря, состоится встреча 17-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди, Диас, Вальверде, Кроос, Беллингем, Модрич, Родриго.

«Вильярреал»: Йоргенсен, Альтимира, Альбиоль, Педраса, Манди, Баэна, Капу, Парехо, Морено, Ахомаш, Моралес.

В прошлом сезоне в рамках Примеры команды встречались дважды. В первом круге «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Вильярреал» также оказался сильнее и обыграл «Реал» со счётом 3:2.

В данный момент мадридский «Реал» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 39 очков в 16 проведённых матчах. «Вильярреал» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч. Лидирует «Жирона» — 41 очко за 16 игр.