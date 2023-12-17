Юрген Клопп высказался о ничейном результате в матче «Ливерпуля» c «МЮ» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в сегодняшнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Я видел много хорошего, единственное, что мне не нравится, — это результат. Мы должны были забивать. Мы спешили в завершении моментов, но мне очень понравилась интенсивность игры и начало игры. Все видели, чего мы хотели, наш контрпрессинг был хорош как группа, и мы их не выпускали.

Это была та игра, которую я ожидал. Если мы играем таким образом, то команде соперника трудно выйти со своей половины поля, а оборона «Юнайтед» отработала очень чисто и с большим количеством желания», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.