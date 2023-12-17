Клопп — о матче с «МЮ»: даже победа 7:0 не была столь доминирующей, как сегодняшняя игра

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничейном результате в сегодняшнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0), сравнив его с победой со счётом 7:0 над «красными дьяволами», которая произошла в прошлом сезоне АПЛ (5 марта 2023 года).

«Я не могу припомнить такой доминирующей игры против «Манчестер Юнайтед» — даже победа 7:0. Сейчас 0:0, они, наверное, чувствуют себя немного лучше, чем мы. Но мы забрали очко и идём дальше.

Если вы забиваете, это меняет динамику игры и они немного раскрываются, больше рискуют. Но этого не произошло, соперник выложился, и счёт остался 0:0», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.