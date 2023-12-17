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«Льёте желчью!» Экс-игрок «Зенита» жёстко ответил Радимову на критику в свой адрес

«Льёте желчью!» Экс-игрок «Зенита» жёстко ответил Радимову на критику в свой адрес
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин ответил на критику со стороны главного тренера медийного клуба «Чисто Питер» («ЧП») Владислава Радимова. Напомним, Гасилин выступал за «ЧП» и решил покинуть команду из-за неоправдавшихся ожиданий, оценив своё пребывание в клубе на 1 балл из 10. В ответ на это Радимов жёстко раскритиковал бывшего подопечного, в том числе и его футбольную карьеру.

«Я хочу прекратить этот бесполезный спор с вами в соцсетях и поговорить с глазу на глаз! Не хотите лично, давайте публично! Я вызываю вас на дебаты!

Ведь именно вы занимаетесь подменой понятий, говоря, что горой за своих игроков, а сами льёте на меня желчью. Я разве не ваш игрок? Именно вы переходите на личное, приплетая всё и всех. Хотя я понимаю, что посты пишет за вас другой человек, поэтому и хочу обговорить все насущные вопросы, глядя друг другу в глаза», — написал Гасилин в своём телеграм-канале.

Напомним, Гасилин сыграл за первую команду «Зенита» по одному матчу в РПЛ и в Кубке России. Также он провёл в Российской Премьер-Лиге 19 матчей за «Амкар». С 2022 года форвард выступает в медийных командах.

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