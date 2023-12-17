Голкипер «Ростова» Медведев назвал, кто для него является главным человеком в футболе

Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о борьбе с Сергеем Песьяковым за место в основном составе дончан, а также рассказал о значимости тренера вратарей клуба Виталия Кафанова для своей карьеры.

«Конкуренция есть в каждой команде. Есть два-три хороших голкипера. Мы с Сергеем в хороших отношениях. Он сильный вратарь и хороший человек. Конкуренция будет всегда. Самое главное — у нас дружеская атмосфера в коллективе, работать приятно. За это выражаю большую благодарность Андрею Николаевичу (Кондратюку) и Виталию Витальевичу (Кафанову). Все вратари в «Ростове» создают такую атмосферу.

На каком месте в карьере находится Кафанов? На первом. Я его поставлю на первое место, потому что для меня его никто не заменит. Для меня Кафанов в футболе — самый главный человек», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

28-летний Медведев является воспитанником «Зенита-Ижевск». В нынешнем сезоне вратарь провёл семь матчей в составе «Ростова» во всех турнирах, в одном из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.