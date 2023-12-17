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«Великолепно». Никита Медведев — о работе Андрея Аршавина тренером в Матче звёзд КР

«Великолепно». Никита Медведев — о работе Андрея Аршавина тренером в Матче звёзд КР
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Голкипер «Ростова» Никита Медведев высказался о Матче звёзд Фонбет Кубка России. Мероприятие прошло вчера, 16 декабря, на «Live Арене» в Сколкове. В выставочной игре сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути регионов со счётом 9:7. Перед матчем прошли челленджи.

«В таких мероприятиях главное — создавать настроение для зрителей. Важна зрелищность, хорошее новогоднее настроение. Надеюсь, люди получили удовольствие от челленджей и игры.

Как оценю работу Андрея Аршавина на посту главного тренера? Великолепно. Сегодня был сумасшедший тренерский штаб. Всё хорошо.

Кто был самым главным из трёх — Мостовой, Аршавин или Овчинников? Все внесли свою лепту. Каждый был важен, поэтому мы и выиграли», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

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