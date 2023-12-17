«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: Беллингем вывел хозяев вперёд

Сегодня, 17 декабря, проходит встреча 17-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В середине первого тайма, на 25-й минуте, Джуд Беллингем открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд — 1:0.
В прошлом сезоне в рамках Примеры команды встречались дважды. В первом круге «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Вильярреал» также оказался сильнее и обыграл «Реал» со счётом 3:2.
В данный момент мадридский «Реал» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 39 очков в 16 проведённых матчах. «Вильярреал» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч. Лидирует «Жирона» — 41 очко за 16 игр.
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