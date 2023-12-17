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Клопп — о предстоящих матчах «Ливерпуля»: это ужасно

Клопп — о предстоящих матчах «Ливерпуля»: это ужасно
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящие матчи его команды.

«Это трудный период. В среду мы играем с «Вест Хэмом» – они на высоте и на данный момент играют очень хорошо. Дальше будут «Арсенал» и «Бёрнли». Это ужасно.

Мы должны убедиться, что наберём достаточно очков на этом отрезке, но после этого нам тоже предстоят большие матчи.

Важно, чтобы мы прошли через это как можно большим количеством игроков», – приводит слова Клоппа BBC.

Команде Клоппа предстоит сыграть три матча за одну неделю. 20 декабря мерсисайдцы в Кубке лиги встретятся с «Вест Хэмом», 23 декабря «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Арсеналом» в АПЛ, а 26 декабря будет игра с «Бёрнли» в чемпионате.

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