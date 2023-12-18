«Лилль» ушёл от поражения в матче с «ПСЖ» на последней минуте

В воскресенье, 17 декабря, состоялся матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск, Франция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Футболисты «ПСЖ» заработали право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал 24-летний форвард Килиан Мбаппе. Хозяева сравняли счёт на 90+3-й минуте. Отличился канадский нападающий Джонатан Дэвид.

Команда Луиса Энрике продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 37 очков после 16 сыгранных туров. «Лилль» с 28 очками расположился на четвёртой строчке.