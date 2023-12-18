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«Лилль» ушёл от поражения в матче с «ПСЖ» на последней минуте

«Лилль» ушёл от поражения в матче с «ПСЖ» на последней минуте
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В воскресенье, 17 декабря, состоялся матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск, Франция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Футболисты «ПСЖ» заработали право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал 24-летний форвард Килиан Мбаппе. Хозяева сравняли счёт на 90+3-й минуте. Отличился канадский нападающий Джонатан Дэвид.

Команда Луиса Энрике продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 37 очков после 16 сыгранных туров. «Лилль» с 28 очками расположился на четвёртой строчке.

Франция - Лига 1 . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 66'     1:1 Дэвид – 90+4'    
Турнирная таблица Лиги 1
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