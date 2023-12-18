Источник: Алекс Сандро готов бесплатно покинуть «Ювентус» в конце сезона

Бразильский защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро готов бесплатно покинуть команду в конце сезона, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, защитник покинет туринский клуб в качестве свободного агента, так как у игрока кончается контракт. Уже сейчас Сандро интересуются команды из Бразилии и Турции.

В нынешнем сезоне Алекс сыграл за «Ювентус» пять матчей в итальянской Серии А, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 278 минут.

Игрок перебрался в «Юве» из «Порту» летом 2015 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 28 млн. За восемь лет в итальянской команде Алекс Сандро пять раз выиграл Серию А, четыре раза — Кубок Италии и дважды — Суперкубок страны.