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Марсело рассказал о своей футбольной мечте

Марсело рассказал о своей футбольной мечте
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Защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал о своей футбольной мечте из детства.

«Я хотел стал победителем Кубка Либертадорес и сыграть в клубном чемпионате мира. Да, я четырежды выигрывал этот турнир с мадридским «Реалом». Но я очень хотел сделать это с клубом моего детства, с «Флуминенсе» — это исполнение моей детской мечты, как я мечтал об этом в детстве, — приводит слова Марсело ITASportPress.

Напомним, 4 ноября, состоялся финал Кубка Либертадорес, в котором «Флуминенсе» в дополнительное время обыграл «Боку Хуниорс» со счётом 2:1. «Флуминенсе» завоевал этот трофей впервые в своей истории.

В составе «Реала» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы.

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