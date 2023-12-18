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Томас Тухель прокомментировал победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»

Томас Тухель прокомментировал победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу мюнхенской команды над «Штутгартом» в матче чемпионата Германии.

«Я очень доволен игрой. В начале матча мы были немного пассивны, но затем с каждой минутой прибавляли. С каждым выигранным единоборством мы становились увереннее при игре с мячом. Победа абсолютно заслужена», – приводит слова Тухеля Bayern&Germany в соцсетях.

Напомним, 17 декабря состоялся матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

После этой победы в активе «Баварии» стало 35 очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке с 31 очком.

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