«Бавария» пострадала из-за поломки VAR. Но даже так она легчайше вынесла конкурента

В предыдущем матче Бундеслиги «Бавария» разгромно влетела «Айтрахту» (1:5). Победа над кризисным «Манчестер Юнайтед» (1:0) в Лиге чемпионов едва ли реабилитировала мюнхенцев, к тому же «Байер» вновь выиграл и ещё прочнее обосновался на троне. Команде Томаса Тухеля нужно было срочно разносить «Штутгарт». Проблема в том, что швабы сейчас не привычно борются за выживание, а внезапно цепляются за медали. Но фаворитам было всё равно.

Уже на второй минуте Мюнхен показал, кто здесь босс: запрессинговал соперника и перехватил мяч на чужой половине поля. А дальше бывший сменщик Ману Нойера и нынешний первый номер швабов Александр Нюбель случайно продемонстрировал, что «Бавария» ему всё ещё небезразлична: увидел заброс на Лероя Зане и далеко выбежал из ворот, что было ошибкой. Вингер проткнул мяч мимо голкипера и катнул на Гарри Кейна, которому оставалось лишь замкнуть в пустые ворота.

Дальше Нюбель исправился, совершив несколько сейвов. Особенно классно он потащил выстрел Кейна в ближний угол и Зане — в дальний после выхода три в два. На 26-й минуте выручить уже не получилось: Ким Мин Джэ подкараулил заброс Александара Павловича во время розыгрыша штрафного и умело кивнул головой. Радость корейца была недолгой — по мнению арбитров, он забил из офсайда. Правда, по повторам совершенно непонятно, а где здесь нарушение?

Позже стало ясно, что во время видеопроверки у бригады арбитров случились технические проблемы и главному в ней, Тобиасу Штилеру, пришлось решать, был ли гол, исключительно с помощью внутреннего восприятия и позиции коллег. Что ж, есть ощущение, что интуиция судей подвела.

Отменённый гол Кима в матче «Баварии» и «Штутгарта» Фото: кадр из трансляции

На 47-й минуте случилось ещё одно взятие ворот из офсайда, и здесь уже вопросов мало: Томас Мюллер удачно открылся в штрафной, принял проникающую передачу и точно пробил мимо Нюбеля. Тем не менее даже без двух незасчитанных голов преимущество «Баварии» после первого тайма было подавляющим: 2,09 xG (ожидаемые забитые мячи) против 0,25. При этом, что удивительно, «Штутгарт» владел мячом 71% игрового времени.

Во второй половине матча «Штутгарт» должен был показать, что умеет не только контролировать мяч, но и создавать моменты. Не получилось: команда не нанесла ни одного удара даже в сторону ворот мюнхенцев до 79-й минуты. А вот «Бавария» отличилась дважды: сперва Кейн оформил головой дубль после скидки Кима и рикошета от защитника, а затем сам кореец всё-таки сделал навес Павловича голевым уже без судейских претензий.

Так, Штилер, похоже, незаслуженно лишил защитника голевого дубля, а 19-летнего полузащитника с именем типичного российского физрука, как пошутил в эфире комментатор Роман Нагучев, — ассистентского.

Мюнхенцы слегка поправили своё положение в чемпионате и теперь при матче в запасе отстают от «Байера» на четыре очка. «Штутгарт» же разочаровал: от команды, которая всего на одно очко отставала от «Баварии» и совсем недавно притормозила лидирующую в Бундеслиге банду Хаби Алонсо (1:1), хотелось увидеть хоть какую-нибудь борьбу.