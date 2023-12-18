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«Спартак» показал фото Реброва с пловчихой Ефимовой, которая устроила яркий перформанс

«Спартак» показал фото Реброва с пловчихой Ефимовой, которая устроила яркий перформанс
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«Спартак» опубликовал совместное фото технического директора клуба Артёма Реброва с пловчихой Юлией Ефимовой.

«Артём Ребров и Юлия Ефимова после сегодняшнего Кубка Владимира Сальникова. Помимо совместного фото легенды обменялись милыми подарками – спартаковским мишкой и акулой», — написано в телеграм-канале столичного клуба.

Напомним, ранее Ефимова, которая болеет за «Спартак», вышла на заплыв брассом на 100 м на короткой воде в костюме гладиатора. На Ефимовой из атрибутики присутствовал шлем гладиатора, меч, пояс и сандалии.

На зимнюю паузу «Спартак» ушёл на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 30 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков.

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