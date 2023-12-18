Портал Sofascore назвал лучшего футболиста матча «Ливерпуль» — «МЮ»

Sofascore оценил игру участников центрального матча 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Лучшим игроком встречи признан голкипер гостей Андре Онана, он получил оценку 9,3. Показатель голов, которые предотвратил вратарь, составил 1,37.

В активе Онана восемь сейвов, один удачный выход на мяч, 57 касаний мяча, 30 точных передач из 46 (65%) и одна выигранная верховая дуэль.

Напомним, Андре Онана делит с Джорданом Пикфордом («Эвертон») первое место по играм «на ноль». После 17-го тура у обоих вратарей по шесть «сухих» матчей. Онана провёл «на ноль» матч с «Ливерпулем» (0:0), а Пикфорд – с «Бёрнли» (0:2).

Кроме того, Онана – второй голкипер по процентам сейвов в Премьер-лиге – 75,87%. Онана уступает вратарю «Ливерпуля» Алисону Бекеру (80,7%).