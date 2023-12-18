Василий Уткин рассказал, как уснул во время просмотра матча «Ливерпуль» — «МЮ»

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о своём просмотре матча 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

«Вот за что я недолюбливаю Премьер-Лигу. Посмотрел «Ливерпуль» — «МЮ», прекрасная замануха, чтобы завершить трудовое воскресенье. Так ведь заснул на тридцатой минуте! Возможно, я даже комментировал во сне, вот только спросить некого. Размежил очи: игра закончена, 0:0, я ничего не пропустил, прям я — Онана!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, 17 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встреча закончилась со счётом 0:0.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.