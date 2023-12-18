Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024.

В прямом эфире жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы — 2023/2024 покажет «Матч ТВ». Начало — в 15:00 мск.

В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Сеяные команды: «Карабах» (Азербайджан), «Марсель», «Ренн», «Тулуза» (все — Франция), «Рома» (Италия), «Спарта» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фрайбург» (Германия).

Несеяные команды: «Бенфика», «Брага» (обе — Португалия), «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Милан» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария).

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.