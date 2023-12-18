Ван де Бек пройдёт медосмотр для перехода в «Айнтрахт» в ближайшие 24 часа

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек пройдёт медицинские тесты в качестве нового игрока франкфуртского «Айнтрахта» в ближайшие 24 часа. Договор об аренде будет подписан на этой неделе.

Как ранее сообщалось, пункт о праве выкупа будет присутствовать в соглашении. Он не является обязательным, а его стоимость составляет € 11 млн плюс € 4 млн в качестве бонусов.

Напомним, полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» летом 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 39 млн. В текущем сезоне 26-летний Донни ван де Бек принял участие в двух матчах английского клуба во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 21 минуту. Полузащитник не отметился результативными действиями.