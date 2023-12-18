Семак назвал правило, которое он позаимствовал бы из медиафутбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал правило, которое он бы позаимствовал из медиафутбола. Специалист считает, что профессиональный футбол тоже может прийти к тому, что будет введено «чистое время». При этом Семак заявил, что вводить в РПЛ футбольные челленджи не стоит.

«Стоит ли большому футболу взять правила из медийного? Все – нет, но какие-то да. Касаемо того же чистого времени, это абсолютно нормально, на мой взгляд. Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день нет, это больше околофутбол. Но какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и всё-таки добавлять. К чистому времени, может быть, всё и придёт в конце концов», — сказал Сергей Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.