Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак назвал правило, которое он позаимствовал бы из медиафутбола

Семак назвал правило, которое он позаимствовал бы из медиафутбола
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал правило, которое он бы позаимствовал из медиафутбола. Специалист считает, что профессиональный футбол тоже может прийти к тому, что будет введено «чистое время». При этом Семак заявил, что вводить в РПЛ футбольные челленджи не стоит.

«Стоит ли большому футболу взять правила из медийного? Все – нет, но какие-то да. Касаемо того же чистого времени, это абсолютно нормально, на мой взгляд. Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день нет, это больше околофутбол. Но какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и всё-таки добавлять. К чистому времени, может быть, всё и придёт в конце концов», — сказал Сергей Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

Материалы по теме
«Это нужно ограничить». Семак — об отношении к мату в медиафутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android