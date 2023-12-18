Статистический портал ECI: «Ливерпуль» и «Байер» — главные претенденты на победу в ЛЕ

Статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании, назвал фаворитов на победу в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Согласно подсчётам ECI, наибольшую вероятность на победу в турнире имеет английский «Ливерпуль» (38%). На втором месте рейтинга расположился леверкузенский «Байер» (12%). Тройку лидеров замыкает итальянский «Милан» (7%).

Немногим меньшую вероятность на победу в Лиге Европы, чем «Милан», имеют английские «Брайтон энд Хоув Альбион» (6%) и «Вест Хэм Юнайтед» (5%), а также итальянская «Аталанта» (5%).

Напомним, сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. Начало церемонии запланировано на 15:00 мск. В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.