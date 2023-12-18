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Источник: Кевин Ленини может перейти из «Краснодара» в «Пари НН», игрок интересен Юрану

Источник: Кевин Ленини может перейти из «Краснодара» в «Пари НН», игрок интересен Юрану
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован «Пари Нижний Новгород», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, «Пари НН» уже обозначил предметный интерес к игроку, который получает мало игровой практики в «Краснодаре». В трансфере Ленини лично заинтересован наставник нижегородцев Сергей Юран.

Отмечается, что «Краснодар» готов расстаться с Ленини в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Кевин Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей, преимущественно выходя на замену. Кевин забил один гол и отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.

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