Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024

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18 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи запланированы на игровые дни 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Весь календарь доступен ниже. Вы можете добавить интересующие вас матчи в Избранные – они появятся в быстром доступе в Матч-центре.

Когда пройдут первые и ответные матчи:

«Порту» — «Арсенал»

«Наполи» — «Барселона»

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ — «Боруссия»

«Лацио» — «Бавария»

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» — «Реал»

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов будет проведена позже, когда завершится раунд 1/8. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.