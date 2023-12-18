Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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18 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи запланированы на игровые дни 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.
Весь календарь доступен ниже. Вы можете добавить интересующие вас матчи в Избранные – они появятся в быстром доступе в Матч-центре.
Когда пройдут первые и ответные матчи:
«Порту» — «Арсенал»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Наполи» — «Барселона»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Интер» — «Атлетико»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ПСВ — «Боруссия»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Лацио» — «Бавария»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Копенгаген» — «Манчестер Сити»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«РБ Лейпциг» — «Реал»
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов будет проведена позже, когда завершится раунд 1/8. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Комментарии
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