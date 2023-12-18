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Календарь плей-офф 1/8 финала ЛЧ сезона-2023/2024: когда пройдут первые и ответные матчи

Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Лига чемпионов жеребьёвка
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18 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи запланированы на игровые дни 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Весь календарь доступен ниже. Вы можете добавить интересующие вас матчи в Избранные – они появятся в быстром доступе в Матч-центре.

Весь календарь ЛЧ-2023/24

Когда пройдут первые и ответные матчи:

«Порту» — «Арсенал»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» — «Барселона»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» — «Атлетико»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ПСВ — «Боруссия»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лацио» — «Бавария»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«РБ Лейпциг» — «Реал»

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов будет проведена позже, когда завершится раунд 1/8. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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