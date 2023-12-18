Игрок «Факела» Максимов: лучший футболист года в России? Максим Максимов был неплох

Футболист «Факела» Максим Максимов иронично ответил на вопрос, кто стал лучшим футболистом 2023 года в России. Максимов назвал себя и предложил делать выводы после весенней части РПЛ.

«Лучший футболист года в России? Не знаю. Нет на примете такого, кого можно было бы выделить. Максим Максимов — хороший кандидат, можно назвать его. Неплох был. А так, будет ещё весенняя часть чемпионата — посмотрим», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «зимним чемпионом» Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 стал «Краснодар» — команда Владимира Ивича ушла на перерыв на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Ближайший преследователь, петербургский «Зенит», отстаёт на два очка.