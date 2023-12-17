Как обновились цены на игроков РПЛ с начала сезона? У «Спартака» и «Зенита» они удивляют

Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона некоторые футболисты показали себя ярко и даже лучше, чем мы ожидали. А кто-то не оправдал ожиданий. Портал Transfermarkt обновил рейтинги топ-10 самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ. Кто из футболистов больше всех прибавил в цене с начала сезона? А кто — регрессировал?
Самые подорожавшие футболисты
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
В топ-10 вошли игроки из команд верхней части турнирной таблицы. Лидера РПЛ – «Краснодар» – представляют три футболиста, «Локомотив» и «Динамо» – по два, а ЦСКА, «Зенит», «Крылья Советов» — по одному. Сильнее всех подорожали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит») и Бенхамин Гарре («Крылья Советов»). Все трое прибавили к стоимости + € 3 млн. Неудивительно: Эдуард – ключевой игрок лидера, Матео – лучший бомбардир чемпионата, а Бенхамин – лидер классно показавших себя «Крыльев». Интересно, что Сперцян теперь занимает второе место среди самых дорогих футболистов РПЛ. Его стоимость составляет € 18 млн, больше – только у Вендела (€ 22 млн). И армянин, и бразилец в ближайшие полгода могут покинуть лигу. Потенциальным покупателям придётся раскошелиться.
Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ:
- Эдуард Сперцян («Краснодар»), +€ 3 млн, € 18 млн.
- Матео Кассьерра («Зенит»), +€ 3 млн, € 9 млн.
- Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), +€ 3 млн, € 8 млн.
- Матвей Сафонов («Краснодар»), +€ 2 млн, € 18 млн.
- Бителло («Динамо»), +€ 2 млн, € 10 млн.
- Константин Тюкавин («Динамо»), +€ 2 млн, € 10 млн.
- Максим Глушенков («Локомотив»), +€ 2 млн, € 7 млн.
- Наир Тикнизян («Локомотив»), +€ 2 млн, € 7 млн.
- Сергей Волков («Краснодар»), +€ 2 млн, € 5 млн.
- Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), +€ 2 млн, € 4 млн.
Самые подешевевшие футболисты
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Удивительная картина сложилась в рейтинге игроков, цена которых упала. Подавляющее большинство представляют «Зенит» и «Спартак». Причина понятна: эти клубы перед стартом сезона называли двумя главными претендентами на золото. «Зенит» в итоге непривычно ушёл на паузу вторым, а «Спартак» – и вовсе пятым. Это отразилось на трансферной стоимости игроков. Хотя не все ценники изменились только из-за результатов команды. Например, Георгий Джикия и Роман Зобнин (оба – «Спартак») не всегда получают место в составе, как и Ду Кейрос («Зенит»). Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его стоимость упала на € 2 млн, хотя по-прежнему составляет солидные € 15 млн.
Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ:
- Дуглас Сантос («Зенит»), -€ 2 млн, € 15 млн.
- Вендел («Зенит»), -€ 2 млн, € 22 млн.
- Клаудиньо («Зенит»), -€ 2 млн, € 18 млн.
- Вильмар Барриос («Зенит»), -€ 2 млн, € 14 млн.
- Ду Кейрос («Зенит»), -€ 2 млн, € 3 млн.
- Георгий Джикия («Спартак»), -€ 1,5 млн, € 5 млн.
- Александр Соболев («Спартак»), -€ 1 млн, € 8 млн.
- Роман Зобнин («Спартак»), -€ 1 млн, € 5 млн.
- Хесус Медина («Спартак»), -€ 1 млн, € 5 млн.
- Вячеслав Караваев («Зенит»), -€ 1 млн, € 5 млн.
Также минус € 1 млн к трансферной стоимости получили Марио Фернандес («Зенит», € 2 млн), Александр Селихов («Спартак», € 2 млн) и Данила Прохин («Ростов», € 2 млн).
А теперь посмотрим, как выглядит десятка самых дорогих футболистов РПЛ после изменений.
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:
- Вендел («Зенит»), € 22 млн.
- Клаудиньо («Зенит»), € 18 млн.
- Матвей Сафонов («Краснодар»), € 18 млн.
- Эдуард Сперцян («Краснодар»), € 18 млн.
- Дуглас Сантос («Зенит»), € 15 млн.
- Вильмар Барриос («Зенит»), € 14 млн.
- Фёдор Чалов (ЦСКА), € 12 млн.
- Джон Кордоба («Краснодар»), € 12 млн.
- Бителло («Динамо»), € 10 млн.
- Константин Тюкавин («Динамо»), € 10 млн.