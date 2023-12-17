Как обновились цены на игроков РПЛ с начала сезона? У «Спартака» и «Зенита» они удивляют

Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона некоторые футболисты показали себя ярко и даже лучше, чем мы ожидали. А кто-то не оправдал ожиданий. Портал Transfermarkt обновил рейтинги топ-10 самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ. Кто из футболистов больше всех прибавил в цене с начала сезона? А кто — регрессировал?

Самые подорожавшие футболисты

Эдуард Сперцян («Краснодар») Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В топ-10 вошли игроки из команд верхней части турнирной таблицы. Лидера РПЛ – «Краснодар» – представляют три футболиста, «Локомотив» и «Динамо» – по два, а ЦСКА, «Зенит», «Крылья Советов» — по одному. Сильнее всех подорожали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит») и Бенхамин Гарре («Крылья Советов»). Все трое прибавили к стоимости + € 3 млн. Неудивительно: Эдуард – ключевой игрок лидера, Матео – лучший бомбардир чемпионата, а Бенхамин – лидер классно показавших себя «Крыльев». Интересно, что Сперцян теперь занимает второе место среди самых дорогих футболистов РПЛ. Его стоимость составляет € 18 млн, больше – только у Вендела (€ 22 млн). И армянин, и бразилец в ближайшие полгода могут покинуть лигу. Потенциальным покупателям придётся раскошелиться.

Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ:

Самые подешевевшие футболисты

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительная картина сложилась в рейтинге игроков, цена которых упала. Подавляющее большинство представляют «Зенит» и «Спартак». Причина понятна: эти клубы перед стартом сезона называли двумя главными претендентами на золото. «Зенит» в итоге непривычно ушёл на паузу вторым, а «Спартак» – и вовсе пятым. Это отразилось на трансферной стоимости игроков. Хотя не все ценники изменились только из-за результатов команды. Например, Георгий Джикия и Роман Зобнин (оба – «Спартак») не всегда получают место в составе, как и Ду Кейрос («Зенит»). Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его стоимость упала на € 2 млн, хотя по-прежнему составляет солидные € 15 млн.

Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ:

Дуглас Сантос («Зенит»), -€ 2 млн, € 15 млн. Вендел («Зенит»), -€ 2 млн, € 22 млн. Клаудиньо («Зенит»), -€ 2 млн, € 18 млн. Вильмар Барриос («Зенит»), -€ 2 млн, € 14 млн. Ду Кейрос («Зенит»), -€ 2 млн, € 3 млн. Георгий Джикия («Спартак»), -€ 1,5 млн, € 5 млн. Александр Соболев («Спартак»), -€ 1 млн, € 8 млн. Роман Зобнин («Спартак»), -€ 1 млн, € 5 млн. Хесус Медина («Спартак»), -€ 1 млн, € 5 млн. Вячеслав Караваев («Зенит»), -€ 1 млн, € 5 млн.

Также минус € 1 млн к трансферной стоимости получили Марио Фернандес («Зенит», € 2 млн), Александр Селихов («Спартак», € 2 млн) и Данила Прохин («Ростов», € 2 млн).

А теперь посмотрим, как выглядит десятка самых дорогих футболистов РПЛ после изменений.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ: