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Самые подорожавшие и подешевевшие игроки РПЛ, Сперцян, Вендел, Сафонов, Клаудиньо, Соболев, Джикия, Кассьерра, Сантос

Как обновились цены на игроков РПЛ с начала сезона? У «Спартака» и «Зенита» они удивляют
Никита Паглазов
Цены на игроков РПЛ с начала сезона
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Лидерство «Краснодара» серьёзно отразилось на трансферных стоимостях игроков.

Российская Премьер-Лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона некоторые футболисты показали себя ярко и даже лучше, чем мы ожидали. А кто-то не оправдал ожиданий. Портал Transfermarkt обновил рейтинги топ-10 самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ. Кто из футболистов больше всех прибавил в цене с начала сезона? А кто — регрессировал?

Самые подорожавшие футболисты

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В топ-10 вошли игроки из команд верхней части турнирной таблицы. Лидера РПЛ – «Краснодар» – представляют три футболиста, «Локомотив» и «Динамо» – по два, а ЦСКА, «Зенит», «Крылья Советов» — по одному. Сильнее всех подорожали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит») и Бенхамин Гарре («Крылья Советов»). Все трое прибавили к стоимости + € 3 млн. Неудивительно: Эдуард – ключевой игрок лидера, Матео – лучший бомбардир чемпионата, а Бенхамин – лидер классно показавших себя «Крыльев». Интересно, что Сперцян теперь занимает второе место среди самых дорогих футболистов РПЛ. Его стоимость составляет € 18 млн, больше – только у Вендела (€ 22 млн). И армянин, и бразилец в ближайшие полгода могут покинуть лигу. Потенциальным покупателям придётся раскошелиться.

Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ:

  1. Эдуард Сперцян («Краснодар»), +€ 3 млн, € 18 млн.
  2. Матео Кассьерра («Зенит»), +€ 3 млн, € 9 млн.
  3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), +€ 3 млн, € 8 млн.
  4. Матвей Сафонов («Краснодар»), +€ 2 млн, € 18 млн.
  5. Бителло («Динамо»), +€ 2 млн, € 10 млн.
  6. Константин Тюкавин («Динамо»), +€ 2 млн, € 10 млн.
  7. Максим Глушенков («Локомотив»), +€ 2 млн, € 7 млн.
  8. Наир Тикнизян («Локомотив»), +€ 2 млн, € 7 млн.
  9. Сергей Волков («Краснодар»), +€ 2 млн, € 5 млн.
  10. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), +€ 2 млн, € 4 млн.
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Самые подешевевшие футболисты

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительная картина сложилась в рейтинге игроков, цена которых упала. Подавляющее большинство представляют «Зенит» и «Спартак». Причина понятна: эти клубы перед стартом сезона называли двумя главными претендентами на золото. «Зенит» в итоге непривычно ушёл на паузу вторым, а «Спартак» – и вовсе пятым. Это отразилось на трансферной стоимости игроков. Хотя не все ценники изменились только из-за результатов команды. Например, Георгий Джикия и Роман Зобнин (оба – «Спартак») не всегда получают место в составе, как и Ду Кейрос («Зенит»). Самым подешевевшим футболистом РПЛ стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его стоимость упала на € 2 млн, хотя по-прежнему составляет солидные € 15 млн.

Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ:

  1. Дуглас Сантос («Зенит»), -€ 2 млн, € 15 млн.
  2. Вендел («Зенит»), -€ 2 млн, € 22 млн.
  3. Клаудиньо («Зенит»), -€ 2 млн, € 18 млн.
  4. Вильмар Барриос («Зенит»), -€ 2 млн, € 14 млн.
  5. Ду Кейрос («Зенит»), -€ 2 млн, € 3 млн.
  6. Георгий Джикия («Спартак»), -€ 1,5 млн, € 5 млн.
  7. Александр Соболев («Спартак»), -€ 1 млн, € 8 млн.
  8. Роман Зобнин («Спартак»), -€ 1 млн, € 5 млн.
  9. Хесус Медина («Спартак»), -€ 1 млн, € 5 млн.
  10. Вячеслав Караваев («Зенит»), -€ 1 млн, € 5 млн.

Также минус € 1 млн к трансферной стоимости получили Марио Фернандес («Зенит», € 2 млн), Александр Селихов («Спартак», € 2 млн) и Данила Прохин («Ростов», € 2 млн).

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А теперь посмотрим, как выглядит десятка самых дорогих футболистов РПЛ после изменений.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

  1. Вендел («Зенит»), € 22 млн.
  2. Клаудиньо («Зенит»), € 18 млн.
  3. Матвей Сафонов («Краснодар»), € 18 млн.
  4. Эдуард Сперцян («Краснодар»), € 18 млн.
  5. Дуглас Сантос («Зенит»), € 15 млн.
  6. Вильмар Барриос («Зенит»), € 14 млн.
  7. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 12 млн.
  8. Джон Кордоба («Краснодар»), € 12 млн.
  9. Бителло («Динамо»), € 10 млн.
  10. Константин Тюкавин («Динамо»), € 10 млн.
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