Источник: «Зенит» не подпишет новичков до начала зимних сборов

Санкт-петербургский «Зенит» не подпишет новичков до начала зимних учебно-тренировочных сборов. Все переговоры сине-бело-голубых, которые сейчас идут, далеки от завершения, информирует Metaratings.

При этом источник отмечает, что новичок «Зенита» Педро присоединится к команде в 10-х числа января, пройдёт медосмотр и отправится на сбор в Абу-Даби. С ним «Зенит» договорился ещё летом, но присоединиться к сине-бело-голубым бразилец сможет лишь в начале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

В этом году форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.

Ранее СМИ сообщали, что состав «Зенита» может покинуть Роберт Ренан.