«Моуринью убивали за такой футбол». Невилл раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал футбол, который показали «красные дьяволы», главным тренером которых является Эрик тен Хаг, во вчерашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0), а также сравнил его с футболом, которая команда показывала при бывшем тренере Жозе Моуринью в 2016-2018 годах.

«Манчестер Юнайтед» играл очень плохо. У них был 10-15-минутный период, когда Собослаи ушел с поля, и у них [у «Ливерпуля»] были Трент Александер-Арнольд и Эндо в полузащите, и это была схема 4-2-4, где вы думали: «О, у нас будут две или три контратаки».

Это в любом случае хороший результат, потому что это ничья на «Энфилде», а на «Энфилде» никогда нельзя быть уверенным, что сможешь увезти больше одного очка, но это был не футбол.

Мы убивали Жозе Моуринью несколько лет назад за то, что он приезжал сюда, показывал такой футбол, и играл 0:0. Суммируя, тот факт, что они были немного более надёжными в обороне — это хорошо, и тот факт, что они сохранили ворота сухими — это тоже хорошо, но с точки зрения уровня игры, который поможет выигрывать футбольные матчи, нет, это далеко от хорошего», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, после 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, находится на втором месте, записав в свой актив 38 очков.